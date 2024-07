La Primavera intanto si allena con i grandi

Nell'ombra più totale è iniziata la stagione dalla Roma Primavera, che ieri si è data appuntamento a Trigoria per le visite mediche di rito e i primi test fisici. Formalmente non è ancora stato ufficializzato il nuovo allenatore, anche se la scelta interna è ormai fatta da un pezzo: si tratta di Gianluca Falsini, promosso dopo i tre scudetti consecutivi tra Under 16 e Under 17. Il tecnico di Arezzo ha battuto la concorrenza di Pizarro e Greco. In realtà la prossima versione dalla Roma Primavera si sta allenando agli ordini di Daniele De Rossi in prima squadra perché la rosa dei big è corta. (...) Tra gli elementi di spicco in questo momento dovrebbero esserci il playmaker svizzero Romano, il centrocampista croato Ivkovic (con Mourinho ha fatto il ritiro tra i grandi) egli attaccanti Misitano e Mlakar, già testati ampiamente nella gestione di Guidi. (...)

(corsport)