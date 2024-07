La Juve dà l'ok: Soulé a un passo, fatto anche Dahl. E ora Dovbyk

Effetto stadio. Effetto Matias Soulé. Effetto Samuel Dahl. Effetto Artem Dovbyk. Risultato? Una giornata memorabile. Se Pietralata diventerà nel 2027 la casa dei sogni giallorossa, Trigoria è già diventata la casa dei regali. Nel giorno del compleanno del tecnico Daniele De Rossi, 41enne dassalto, i Friedkin non hanno badato a spese, puntando sul talento puro. E all'allenatore della Roma hanno recapitato il primo dono in mattinata, di buonora, chiudendo con 4 milioni più 2 di bonus l'affare Samuel Dahl, il 21enne terzino svedese dello Djurgardens in evidenza in questa stagione. Ma in quello che è stato un giorno da circoletto rosso, anzi giallorosso, il bello doveva ancora venire. Ed è venuto in fondo ad una trattativa ad oltranza che ha rischiato anche di saltare con l'accordo tanto agognato con la Juve per il trequartista Soulé, mentre in serata da Girona rimbalzano anche voci molto confortanti sull'assalto improvviso al centravanti Dovbyk, rivelazione dellultima stagione in Liga. (...)

(gasport)