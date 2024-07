La Fée, l’affare si chiude in settimana. E per la fascia avanza Sergio Gomez

Cresce la fiducia in casa Roma per l'arrivo di Le Fée del Rennes dopo i nuovi contatti tra Ghisolfi e Massara che testimoniano la volontà di tutte le parti in causa di arrivare a un accordo. Decisivo in questo senso il pressing del centrocampista che ha ribadito in queste ore al Rennes di voler andare alla Roma. L'accordo col giocatore è stato trovato da tempo: un contratto fino al 2029 a circa 2 milioni a stagione. Manca quello tra i due club, con la Roma chiamata a uno sforzo in più rispetto ai 15 milioni offerti finora. Il Rennes ha pagato Enzo 20 milioni appena un anno fa, ed è irremovibile sullo stesso prezzo. Che però si può raggiungere attraverso i bonus. Ghisolfi vorrebbe chiudere l'affare entro sabato per consegnare Le Fée a De Rossi in tempo per il raduno a Trigoria. Resta calda anche la pista che porta al brasiliano Gabriel Sara. In difesa, oltre a Valentini del Boca, salgono intanto le quotazioni di Sergio Gomez. Il terzino sinistro classe 2000 del Manchester City si può prendere a 10 milioni. […]

(Gasport)