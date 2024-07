La carica di Le Fée: "Roma già mi piaci"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo lo sbarco di lunedì scorso, Enzo Le Fée è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale, che lo legherà ai giallorossi fino al 2029. Il francese ieri ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, ringraziando innanzitutto Dan e Ryan Friedkin, cha ha deciso di investire 23 milioni di euro per portarlo nella Capitale: "Per me la cosa più importante è la fiducia che un club può dimostrarti - ha affermato ai canali ufficiali - per questo la Roma mi ha attratto così tanto. Ho sentito grandi aspettative e gran voglia di portarmi qui, ovviamente è stata una cosa reciproca. Vorrei ringraziare la famiglia Friedkin per la loro stima nei miei confronti, spero di ripagarli in partita, darò tutto per soddisfare tutte le aspettative della società". Un rinforzo in più in una zona di campo dove mancava qualità e soprattutto il desiderio di combattere: "Voglio portare qui il mio stile: mi piace avere la palla tra i piedi e giocare un bel calcio. Tra i miei valori c'è quello di essere un lottatore sul terreno di gioco, per cui spero di dimostrare anche questo lato, oltre alle mie capacità tecniche. Do sempre il massimo sul campo e pens oche questo sia in linea con le virtù della squadra, cercherò di fare il meglio possibile, non vedo l'ora di iniziare".

Le Fée ha poi parlato dell'impianto di Trigoria, dove ieri pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento sotto la guida di De Rossi, con cui ha scambiato alcune parole: "Non ho ancora visitato tutto il centro sportivo, da quel poco che ho visto è incredibile, non vedo l'ora di scoprirlo un po' di più. Ho incontrato anche il mister, mi piacciono la sua energia e il suo amore per il club. Per me questo è l'aspetto più importante, so che da calciatore è stato molto amato qui, credo che lo sia anche ora da allenatore; è questo che mi spinge a cercare di vincere qui: il tecnico, tutti i giocatori e in particolare i tifosi, davvero incredibili da quello che ho visto". La passione dei romanisti per la maglia e i calciatori che la indossano è fuori discussione, come sottolineato dall'ex Rennes (squadra che ha salutato con un lungo post sul suo profilo Instagram), che ha scelto la divisa numero 28: "Vorrei ringraziare i tifosi per i loro messaggi di supporto, davvero belli, anche loro mi hanno spinto a scegliere questo club. Ci tengo a sottolineare il loro benvenuto all'aeroporto. Ho fatto un giro per la città, ci ero già stato da piccolo, e molti si sono già fermati per salutarmi e chiedermi delle foto. Io e mia moglie pensiamo che sia il luogo perfetto per crescere una famiglia, magari il nostro primo foglio nascerà proprio qui. Vedo che c'è molto amore, è tutto incredibile qui nella Capitale. Posso concludere dicendo solo una cosa: daje Roma!".