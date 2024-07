La carica azzurra. I nazionali a Roma

La vera Roma passa anche e soprattutto da loro. Inevitabilmente. Perché siamo di fronte all'anima dello spogliatoio. Per anzianità, certo, ma anche per il peso specifico che spostano in campo. Pellegrini, Mancini, EI Shaarawy e Cristante (più Celik) non hanno partecipato all'amichevole contro il Tolosa. In settimana sono tornati a disposizione di Daniele De Rossi, archiviando le vacanze extra con-cesse dopo l'Europeo non entusiasmante con la maglia dell'Italia. Insieme rappresentano le certezze della Roma, a partire dal capitano, tornato "Magnifico" nella seconda parte della scorsa stagione. (...) E adesso aspettano il momento di fare sul serio, magari già contro l'Olympiacos, per trascinare la squadra dall'alto della loro esperienza. (...) ll prossimo impegno andrà in scena al Manlio Scopigno di Rieti contro l'Olympiacos sabato prossimo alle ore 17: uno stadio bomboniera che dista circa un'ora di macchina dall'Olimpico. Si imbocca la Salaria e si arriva nell'impianto reatino. È atteso il pienone. Anche perché è molto probabile che Pellegrini, Mancini, El Shaarawy e Cristante possano mettere i primi minuti nelle gambe. (...)

(corsport)