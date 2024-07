La caccia al gol: Sorloth torna in pole. David il sogno, Omorodion è caro

E allora c'è da rimescolare le carte e guardare altrove. Perché Youssef En-Nesyri è a un passo dal Fenerbahçe di Mourinho e solo un clamoroso cambio di rotta potrebbe riaccendere la fiamma giallorossa. A Trigoria, dunque, riparte la caccia al centravanti. Sul taccuino del nuovo responsabile dell'area tecnica della Roma ci sono da tempo i nomi di Alexander Sorloth e Samu Omorodion, a cui negli ultimi giorni si è avvicinato anche quello di Jonathan David. Dietro di loro anche Karim Konaté del Salisburgo. (...) Un nome che piace tanto a De Rossi è quello di Alexander Sorloth, il centravanti norvegese del Villarreal, uno che dal punto di vista fisico può far reparto da solo. Il "Submarino", però, continua a tenere alto il prezzo e vuole i soldi della clausola rescissoria (38 milioni di euro) o, almeno, una cifra che ci si avvicini. E sempre in Spagna gioca un giovane che la Roma segue con attenzione: Samu Omorodion, 20 anni, dell'Atletico Madrid. Dopo la cessione di Morata, però, la sua partenza è diventata più difficile. E allora il sogno proibito è quello di Jonathan David, il centravanti canadese del Lilla che in Francia segna da anni caterve di reti. La Roma lo segue con attenzione, sta anche cercando di capire se ci siano i margini per sferrare l'attacco. David è in scadenza, il Lilla lo vuole vendere adesso per non perderlo a zero tra un anno. (...)

(gasport)