Karsdorp e Aouar al passo d'addio. Il Milan fa sul serio per Abraham

È iniziato lo sfoltimento di Trigoria. Dopo l'arrivo di Enzo Le Fée. in casa giallorossa, è tempo di cessioni. Rick Karsdorp e Houssem Aouar sono sempre più lontani dalla Capitale. L'olandese, messo fuori rosa da Daniele De Rossi e costretto ad allenamenti individuali, è vicino alla cessione in Turchia. Besiktas e Trabzonspor hanno presentato un'offerta ufficiale al club giallorosso: 2-3 milioni di euro per il cartellino del terzino. La Roma ha accettato entrambe le proposte. Adesso la palla è in mano al calciatore, escluso dal ritiro della pri-ma squadra e in attesa di una cessione a titolo definitivo. Manca l'accordo economico sull'ingaggio. (...) L'algerino invece è ad un passo dall'Al-Ittihad per una cifra attorno ai 10 milioni di euro. Una manna dal cielo per il club giallorosso che dopo l'acquisto la scorsa stagione a parametro zero registrerebbe una corposa plusvalenza da mettere a bilancio. Tuttavia l'algerino non sembra così intenzionato a lasciare la Capitale e lo ha fatto capire con una storia sul proprio profilo Instagram: «Tornato a casa. Già pronto». (...) Sempre in tema cessioni c'è da registrare un'accelerata del Milan per Tammy Abraham. Il club rossonero sembra voler fare sul serio per l'attaccante inglese. Nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti tra la dirigenza milanista e il calci-tore che avrebbe dato il suo assenso ad un eventuale trasferimento. (...)

(La Repubblica)