Juve-Koop con Fede

L'altro grande obiettivo della Juventus a centrocampo è rappresentato da Koopmeiners che completerebbe un trio con Douglas Luiz e Kephren Thuram. Per finanziare l'assalto al centrocampista dell'Atalanta, la Juventus punta sull'incasso dalla cessione di Federico Chiesa che, come riporta il quotidiano, "sta prendendo in grande considerazione (o perfino qualcosa in più) l'ipotesi di trasferirsi in giallorosso, là dove Daniele De Rossi gli garantisce attenzione e le condizioni adeguate per ritrovare la continuità perduta". In più, si legge, Dybala si è speso personalmente con l'esterno della Juventus chiedendogli di raggiungerlo alla Roma: "Ci divertiremo", il messaggio dell'argentino.

25 milioni più 5 di bonus la richiesta della Juventus che, con quel bottino, si presenterebbe così alla porta dell'Atalanta per Koopmeiners.

(tuttosport)