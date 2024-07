Juve, doccia fredda Koopmeiners: la Roma alza il pressing per Soulé

L'Atalanta blinda Koopmeiners. Lo fa tramite l'ad Luca Percassi, secondo il quale "la cessione di Teun Koopmeiners non è mai stata nei programmi della società". Una frase che "gela" il ds della Juventus Giuntoli, che sull'olandese puntava con decisione per rinforzare ulteriormente il centrocampo bianconero. [...] Il discorso su Koopmeiners riguarda anche Soulé, perché la Juve intendeva finanziare, almeno in parte, l'acquisto dell'olandese con la cessione, in Premier League o in seconda battuta alla Roma, del talento argentino. I giallorossi comunque non mollano, forti di un accordo già raggiunto con il calciatore, che preferirebbe Trigoria a una soluzione inglese.

La Roma, che ha appena fatto una plusvalenza di 15 milioni grazie alla cessione di Aouar all'Al Ittihad, sta cercando anche di stringere per En-Nesyri del Siviglia, per il quale c'è la concorrenza del Fenerbahce di José Mourinho. Il giocatore preferirebbe l'Italia, ma tutto è ancora da definire, così come, alla Juve, la situazione di Chiesa. Per l'azzurro si era fatto avanti l'Aston Villa, ma la proposta è stata rispedita al mittente. [...]

(La Gazzetta del Mezzogiorno)