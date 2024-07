Intrigo Soulé: DDR l'aspetta, la Juve frena

Il rischio dell'intrigo è dietro l'angolo. [...] 40 giorni fa la Roma contatta la Juventus per Chiesa. L'accordo non è impossibile da trovare ma tutto si ferma quando il calciatore prende tempo. I Friedkin si irrigidiscono e voltano pagina, tornando alla carica con il club bianconero. Stavolta l'obiettivo è Soulé, da tempo nel mirino tecnico di De Rossi. A Trigoria ricevono l'ok del 21enne, entusiasta di restare in Italia e giocare con i connazionali Dybala e Paredes, e contattano la Juventus con la quale da tempo si sta parlando anche di altri calciatori (oltre Chiesa, su tutti El Shaarawy). Qui, però trovano un muro. [...] il ds Giuntoli vuole vendere l'argentino in Inghilterra (al Leicester, che ha offerto 20 milioni più 5 di bonus ma è pronto ad alzare la proposta fino a 30) perché è convinto che in qualche modo, entro la fine del mercato, riuscirà a piazzare Chiesa alla Roma. Strategie legittime che soltanto una mossa dei Friedkin potrebbe mettere in discussione. Il tempo però stringe: è questa la settimana dove la Juventus intende chiudere con il club inglese e ha sollecitato una nuova proposta che possa soddisfare il club bianconero. E Soulé? Aspetta, non può fare altro. Si sta allenando alla Continassa e quotidianamente dribbla con un sorriso l'invito dei tifosi a restare. Sa che dovrà partire. Ha dato la sua priorità alla Roma ma è chiaro che non potrebbe dire no ad un club della Premier League [...] La palla passa quindi a Ghisolfi che ha bisogno del via libera della proprietà Usa per provare a strappare il ragazzino di mar de Plata e regalarlo così a De Rossi. Che per Matias ha diverse idee. Di farlo giocare nella sua posizione naturale e quella di provarlo sulla sinistra [...], dal cambiare assetto tattico sperimentando con continuità sia il 4-2-3-1 che Dybala falso nueve. [...] Se la Roma vuole Matias questa è la settimana giusta. C'è l'ok del ragazzo ma non basta. Ora bisogna trattare con la Juventus.

(Il Messaggero)