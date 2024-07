Intrigo En-Nesyri. Tocca alla Roma

Il tempo stringe e l'unico attaccante a disposizione di Daniele De Rossi è l'infortunato Tammy Abraham. La Roma vuole rimpiazzarlo e tra i nomi sotto osservazione c'è Youssef En-Nesyri, il centravanti del Siviglia che è in attesa di una mossa decisiva del ds Ghisolfi. Il club spagnolo è a conoscenza che esistono due offerte, una del Fenerbahce e l'altra dei giallo-rossi. In Turchia danno per certo che si trasferirà a Istanbul per 21 milioni, perché l'ingaggio che gli è stato offerto è più allettante di quello proposto dai Friedkin. Inoltre, i turchi possono giocarsi la carta Mourinho, tecnico di calibro internazionale ingaggiato da Istabul per un progetto di rilancio. Tutto, dunque, lascia pensare che il Fenerbahce sia in vantaggio sulla trattativa, ma in realtà alla Roma basterebbe un affondo decisivo per chiudere l'affare. Affondo che da Trigoria tarda ad arrivare perché non è ancora giunto il via libera della proprieta, nonostante De Rossi abbia dato l'ok all'ingaggio. [...] Abraham, per un problema al muscolo obliquo addominale destro, è in infermeria. Un infortunio che non preoccupa, soprattutto in ottica cessione. Tra le società interessate c'è il Milan, ma i 25 milioni più bonus che chiedono a Trigoria sono troppi e i rossoneri hanno virato su Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund che arriverebbe con 15. Non solo il centravanti, alla Roma manca anche un esterno sinistro. Ghisolfi sta aspettando la risposta della Juventus per l'offerta di 25 milioni bonus compresi per Matias Soulé. È lui l'esterno offensivo scelto al posto di Chiesa e che dovrebbe rimpiazzare uno tra Zalewski ed El Shaarawy. [...] Non solo attacco, l'emergenza è anche in difesa dove manca un centrale per completare il reparto, anche se resterà Smalling, e almeno un esterno destro. Il nome monitorato è quello di Lorenz Assignon di proprietà del Rennes valutato 7-8 milioni. A sinistra resta l'interesse per Samuel Dahl che è diventato anche un obiettivo del Feyenoord.

(Il Messaggero)