Incontro per En-Nesyri ma lo vuole anche Mou

LEGGO (F. BALZANI) - La corsa al bomber si arricchisce di un’altra candidatura. Dopo Sorloth e Mikautadze (che ieri ha dato priorità alla Roma rispetto al Monaco). Nelle ultime ore ha ripreso quota il nome di En-Nesyri in uscita dal Siviglia e in scadenza 2025. L’attaccante marocchino, 27 anni, è reduce da una buona stagione da 20 gol in Spagna. A Trigoria ieri si è presentato un intermediario che la Roma conosce bene: Diego Tavano.

Il procuratore di Bove ha ottimi rapporti col Siviglia e sta provando a capire i margini per una trattativa reale. En-Nesyri guadagna 1,5 milioni netti, è alla portata dei giallorossi, che però dovranno superare le altre pretendenti tra cui il Fenerbahce di Mourinho, che offre 5 milioni a stagione. Sta al giocatore scegliere, con l’Arabia che resta sullo sfondo. Il cartellino costa 21 milioni, cifra che potrebbe diminuire vista la scadenza di contratto. Ufficiale Le Fèe: "Porterò il mio stile di gioco. Mi piace l’energia di De Rossi".