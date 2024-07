Il sorriso di Le Fée: "C'è ancora domani" (VIDEO)

Enzo Le Fée e la Roma promessi sposi. Un matrimonio che sembra destinato a farsi e che potrebbe richiedere solo un po' di tempo. "Vieni da Roma? Ah bene...- sorride Le Fée -. Quando parto? No, sto ancora qui Rennes...Domani (oggi, ndr) ho ancora un allenamento, una partitella qui", afferma il giocatore intenso e di qualità individuato da Ghisolfi e De Rossi per la nuova Roma, all'uscita dall'allenamento di ieri mattina al centro sportivo Henri Guérin di Rennes. [...] Le ultime descrivono i francesi in attesa dello scatto economico decisivo (la cifra congrua dovrebbe essere 20 più un paio di milioni di bonus), con la Roma convinta di poter portare a casa l'operazione forte dell'accordo col giocatore. [...]

(il Romanista)