Il richiamo di DDR. De Rossi lavora per Frattesi e sogna Chiesa: sì della Juve

LEGGO (F. BALZANI) - Primo giorno di scuola, tra assenze e la speranza di avere qualche faccia nuova già in queste ore. Ieri è iniziato il ritiro della Roma a Trigoria con tanti giovani e pochi big. Uno, Enzo Le Fée, dovrebbe diventare giallorosso oggi dopo l’accordo definitivo che è stato trovato ieri tra Roma e Rennes: 20 milioni più bonus per il centrocampista francese, che si aggregherà in settimana ai nuovi compagni. L’altro potrebbe essere Antonino Gallo. Il terzino sinistro del Lecce è l’idea in queste ultime ore per la fascia sinistra. Sposato con la figlia di Giacomazzi, vice di De Rossi, il 24enne potrebbe arrivare dal Salento per una cifra di 6 milioni, che dovrebbe essere ammortizzata dalla cessione di almeno un giovane in Salento tra Cherubini e Golic. Due rinforzi per una rosa che ne necessita molti altri. Per l’attacco piace molto Mikautadze del Metz, seguito anche dal Monaco.

Pochi autografi ieri ai 100 tifosi presenti (solo Baldanzi si è concesso qualche minuto) e una sgambata agli ordini di De Rossi, che oltre ai panni dell’allenatore sta vestendo quelli di dirigente. Il tecnico, infatti, prosegue nell’opera di persuasione dei giocatori italiani messi nella lista di desideri. Il primo è Chiesa, per il quale la Roma ha già un accordo con la Juve per 25 milioni e la possibilità di inserire nel maxi affare altri calciatori come Abraham, Soulé e Zalewski. L’ esterno azzurro vorrebbe però giocare la Champions. Desiderio al momento lontano visto che nessun top club europeo lo ha cercato in queste settimane. Chi è sicuro di giocarla è invece Frattesi. Il telefono del centrocampista squilla quasi ogni giorno con De Rossi che sta provando a convincerlo. La voglia di lasciare l’Inter però non c’è, a meno che non sia lo stesso club nerazzurro a metterlo seriamente sul mercato. Tra i big presenti ieri c’era Dybala, che oggi parlerà con la società per depennare la possibilità di esercitare la clausola ed accettare eventuali offerte in Premier. Assente invece Karsdorp, che si aggregherà oggi. C’è il ritorno a Trigoria di Beccaccioli, ex match analyst ai tempi della Roma di Spalletti. Cambiamento storico, infine, per le visite mediche: non si effettueranno più a Villa Stuart, ma alla Paideia.