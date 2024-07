Il pressing in attacco: solo Sorloth

Il Villarreal mostrai muscoli in conferenza stampa e, tramite il direttore sportivo, dice dì sentirsi tranquillo perché Sorloth vuole restare in Spagna. Il giocatore tace ma, attraverso persone a lui vicine, fa sapere che, invece, la Roma gli interessa eccome. Lo ha detto ai suoi agenti, alla famiglia e anche alla società giallorossa. In primis a quel Daniele De Rossi che lo ha messo in cima alla lista dei giocatori che vorrebbe per la sua Roma. (...) Nel suo caso il problema è uno soltanto: i soldi. Non quelli che percepirebbe lui (circa 3 milioni a stagione) ma quelli che il Villarreal chiede forte di una clausola rescissoria da 38 milioni. Se la Roma stanzia un assegno del genere Sorloth fa la valigia e arriva nel caldo romano in poche ore. Ma visto che i Friedkin non intendono pagare così tanto un giocatore bravo ma molto vicino ai 30 anni c'è la necessità di trattare. (...) La Roma dal canto suo è serena e fiduciosa che, alla fine, si possa arrivare a una conclusione positiva. Ad essere determinante potrebbe e dovrebbe essere la volontà del giocatore. Se lui farà capire chiaramente al Villarreal la volontà di andar via a quel punto per Ghisolfi sarà più facile trattare e arrivare a un accordo sul prezzo. Quale? Venti, venticinque milioni. Di più la Roma per un giocatore di quasi 30 anni non vuole spendere. Detto che il primo nome in assoluto era David che però ha costi enormi e che Mikautadze andrà al Monaco, rimane En Nesyri che però appare sempre orientato a scegliere tra Turchia e Arabia e quindi la Roma si è tirata fuori dai giochi anche per non partecipare ad aste (...)

(corsport)