Il piano triennale e i gol che possono segnare i tifosi

[…] Sembra una provocazione, ma non lo è: nel prossimo campionato, il primo «vero» di Daniele De Rossi in panchina, meno si guarderà la classifica e meglio sarà. Al contrario sarà fondamentale tenere d'occhio quanti minuti giocano i nuovi acquisti, quale e la crescita dei giovani. I nomi fatti finora - a partire da Le Fée e Gabriel Sara - sono promettenti. Hanno bisogno di un periodo di adattamento e in questo periodo devono essere supportati. Se la Roma si fosse presentata all'inizio dello scorso campionato con Zirkzee, Beukema e Aebischer, come sarebbe stata giudicata la campagna acquisti? Giocando contro il Bologna, però, tutti si sono accorti che non contano soltanto i nomi.

(Corsera)