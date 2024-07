Il piano per Sørloth. La Roma insiste per il centravanti: e il Villarreal deve fare cassa...

Gli incastri portano in Spagna, anche se poi la lista della Roma è lunga e chissà dove si potrà arrivare per andare a cassia di altri gol. [...] Nella lista di Florent Ghisolfi uno dei nomi in cima resta quello di Alexander Sørloth, il gigante norvegese del Villarreal che tanto piace a Daniele De Rossi. Possibile che in questo fine settimana la Roma torni alla carica, nella speranza anche che il "Submarino amarillo" convenga a più miti consigli. Alla prima richiesta di informazioni, infatti, Ghisolfi si è sentito sparare una cifra alta, circa 35 milioni di euro. [...]

E' chiaro che a quelle cifre l'affare non si può fare, anche perché il norvegese ha 28 anni e la Roma [...] ha deciso di spendere per profili che poi possano creare patrimonio, ma anche valore per il futuro. Se il Villarreal scenderà quindi con il prezzo, magari intorno ai 22-25, allora la trattativa può anche decollare. [...] Tra l'altro in Spagna sono sicuri che il Villarreal possa presto andare incontro alla Roma, anche perché nel frattempo il club valenciano ha individuato il suo possibile sostituto. Uno che piace anche alla Roma, ma che dalle parti di Madrid (sponda Atletico) valutano circa 40 milioni: Samu Omorodion. [...]

(gasport)