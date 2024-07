Il piano di Ghisolfi per Soulé. Preso Ryan

IL TEMPO (M. Cirulli) - La Roma studia il piano per arrivare a Soulé. La stagione ad alto livello con il Frosinone (12 gol e 3 assist tra Serie A e Coppa Italia) ha convinto i giallorossi a puntare forte sull’ala argentina e nei prossimi giorni potrebbero intensificarsi i contatti con la Juventus. Ghisolfi dovrà fare i conti con la forte concorrenza del Leicester, che una settimana fa ha spedito ai bianconeri un’offerta di 25 milioni (bonus compresi), rispedita al mittente da Giuntoli, che ne vuole almeno 30 per il classe 2003. La Roma però potrà fare leva sulla volontà di Soulé, che preferirebbe rimanere in Italia e in particolare giocare insieme ai connazionali Dybala e Paredes. L’attenzione non è focalizzata solamente sull’attacco: Ghisolfi ha infatti definito l’acquisto del prossimo portiere di riserva, che arriverà a parametro zero. Il vice Svilar sarà Mathew Ryan, classe 1992, che ha concluso la scorsa stagione all’AZ Alkmaar. L’australiano (con passaporto scozzese) tra oggi e domani arriverà nella Capitale per firmare il contratto biennale con i giallorossi.

Sulla fascia sinistra si continua a monitorare Dahl, che ieri ha disputato tutti e 90 i minuti nella vittoria del Djurgården contro il Värnamo. Al termine del match ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato il direttore sportivo del club, Andersson, che ha commentato le voci di mercato relative al terzino : «Non abbiamo avviato negoziazioni con nessuna squadra e la Roma non si è fatta sentire, ma queste cose hanno conseguenze, il board si sta preoccupando». Nel frattempo è stata ufficializzata la seconda parte del ritiro. Si inizierà il 3 agosto con un’amichevole al Manlio Scopigno di Rieti con l’Olympiakos alle 17. I biglietti per la partita sono già acquistabili (i prezzi partono dai 9 euro della Curva Sud fino ai 29 della Tribuna Ovest). Al termine della sfida la Roma volerà immediatamente in Inghilterra, dove si allenerà al St. George Park. All’interno della sede dell’FA ci sarà il secondo test, a porte chiuse, con il Conventry City, in programma il 6 agosto alle 17. L’ultima gara prima dell’esordio in Serie A con il Cagliari ci sarà quattro giorni dopo, il 10, e vedrà Pellegrini e compagni affrontare l’Everton alle 17 al Goodison Park.