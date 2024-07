Il pezzo pregiato Rabiot e i bomber Martial e Depay. Scatta la corsa agli svincolati

[...] In Italia e in Europa ci sono giocatori eccellenti pronti a firmare a parametro zero per continuare la carriera o terminarla in maniera più che decorosa. [...] La strada era già stata aperta dall'Inter, che dopo i vari Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram, si è presa anche Zielinski dal Napoli e Taremi dal Porto. [...] In giro, però, sono tanti altri i calciatori svincolati. Proprio i nerazzuri diranno addio a Sanchez, Cuadrado, Sensi e Klaasen. [...] Da parte sua, la Juventus ha già salutato Alex Sandro e rischia di fare lo stesso con Rabiot, pezzo pregiato di questi parametri zero. [...] Piace al Milan, che si spinge fino a sette milioni di euro per tre stagioni, ma anche a big come Manchester United e Liverpool.

Tra i rossoneri vanno via a zero Caldara e Mirante, ma anche due simboli dello scudetto 2022: Kjaer e Giroud. [...] Ci sono altri "disoccupati" di lusso, come Spinazzola e Bonaventura. Il primo piace al Napoli; il secondo al Monza. La Fiorentina perde a parametro zero anche Castrovilli e Duncan, mentre la Lazio aveva già salutato Felipe Anderson e ha fatto lo stesso con Kamada. [...] Nomi illustri anche all'estero. Su tutti spiccano Varane e Depay. [...] Tra i pezzi pregiati ci sono anche Hummels e Reus del Borussia Dortmund. Senza dimenticare Thiago Alcantara. [...] Infine, ecco altri nomi da segnare sul taccuino: Keylor Navas del Psg, Matip del Liverpool [...] e Martial, che saluta il Manchester United dopo nove anni. [...] A zero si possono prendere anche Lamela (Siviglia) e Di Maria (Benfica). Occasioni da non perdere, al di là dell'età.

