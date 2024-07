Il pasticcio della tuta: "Sembra quella della Lazio". E la Roma reagisce: ritirata

C'è stata un'Inter in maglia rossa. Una Juventus in rosa. [...] Ma una tuta della Roma con i colori che ricordano il bianco e il celeste della Lazio, no, quella non si era ancora vista. [...] La giacca d'allenamento junior Adidas (sponsor tecnico del club), messa in commercio nei giorni scorsi, presentava al centro una grande banda simil celeste sotto una più piccola simil bianca. Una scelta cromatica che ha subito scatenato il disappunto dei fan, a tal punto da lanciare una raccolta di firme (già 4.300 ieri mattina) per togliere dal mercato la felpa della discordia. E così è stato, nel breve volgere di poche ore.

Perché quando il proprietario Dan Friedkin è venuto a conoscenza della "fantasiosa" scelta di marketing è sobbalzato dalla sedia. E ha deciso di ordinare l'immediato ritiro del capo di abbigliamento dagli store fisici e virtuali. [...] Sul banco degli imputati è finito Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer della Roma. In breve, il responsabile marketing. [...] A nulla poi sono valse, evidentemente, le sue spiegazioni. Secondo le quali la scelta dell'abbinamento cromatico originava da un murale "Anti-inquinamento" dipinto su un palazzo del quartiere romano Ostiense, creato dallo street artist Federico Massa, alias Iena Cruz. [...] Perché è sempre stato così, più che alle squadre i colori appartengono ai tifosi: spesso molti di loro si innamorano prima di quelli e poi di tutto il resto.

(gasport)