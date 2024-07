Il parametro zero va di moda e i giallorossi sondano Depay

La Roma piomba su Memphis Depay. L'attaccante olandese [...] si è svincolato a fine giugno dal contratto con l'Atletico Madrid e adesso è alla ricerca di una nuova squadra. I giallorossi nelle ultime ore hanno chiesto informazioni all'entourage del calciatore per capire la disponibilità dell'olandese a venire in Italia. [...] Siamo ancora al livello di sondaggi per il 30enne olandese ma l'interesse è vivo. [...] Su di lui c'è anche il Milan che, in attesa di capire se ci saranno degli sviluppi sul fronte Joshua Zirkzee, si sta cautelando e lavora anche sulla pista olandese.

I rossoneri offrirebbero il palcoscenico della Champions League ma la centralità che avrebbe Depay a Roma, difficilmente gli verrebbe garantita a Milanello. [...] Depay con Simeone ha giocato, anche tanto, ma sempre all'ombra di Morata. Trentuno presenze stagionali di cui solo 13 dal primo minuto. Troppo poco per un calciatore che si sente ancora determinante. [...] La Roma potrebbe offrirgli tutto questo e sta iniziando a lavorare per convincere il calciatore a vestire il giallorosso. [...]

(la Repubblica)