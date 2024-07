Il muro della Curva Sud, marmi e 60mila posti: 1 miliardo di investimento

"Stone": l'hanno chiamata in inglese, pietra. Più posti: si passa dai 55mila della versione iniziale a 60mila. Quindi anche più parcheggi. Poi, un impianto green, acusticamente isolato, che per struttura architettonica interna ricorderà il Colosseo con i suoi grandi archi. E un investimento che lievita: si passa dai 535/560 milioni di euro della versione iniziale a 960 milioni di oggi. Vediamo quali sono i primi dettagli e segreti del pro- getto versione 2.0 del nuovo stadio della Roma a Pietralata. (Alla base di questo incremento molto consistente dei costi - che facilmente, di qui a quando aprirà il ca tiere sarà arrivato al miliardo di euro - c'è un aumento della qualità dei materiali utilizzati per realizzare la futura casa giallorossa. (...) L'elemento iconico più atteso e innovativo è quello del disegno interno dell'impianto, Il primo aspetto che salta all'occhio è l'asimetria delle due curve: la Nord ha un angolo morbido, più simile a quello dello stadio Olimpico. Al contrario, la Sud ha l'angolo stretto che, unito alle dimensioni globali del settore- 23mila posti- la renderà una specie di "muro" giallorosso. Un muro molto impattante.

(Il Messaggero)