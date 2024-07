Il Milan tenta l'assalto a Abraham. Saelemaekers o Okafor a Roma

Entra nel vivo il mercato del Milan. Stasera Alvaro Morata disputerà la finalissima con la Spagna poi tornerà a Madrid per comunicare all'Atletico la volontà di lasciare il club. A metà settimana effettuerà le visite mediche, ancora da stabilire se a Milano o in Spagna, poi si legherà al Diavolo. [...]

I rinforzi per il reparto offensivo però non terminano qui. Come è noto, Fonseca ha chiesto Abraham di cui la Roma si priva volentieri: la pedina richiesta dai capitolini per uno scambio non è però Jovic, ma Saelemaekers (o in alternativa Okafor di cui il Milan a fatica farebbe a meno). [...]

(corsera)