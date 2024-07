Il maghetto Le Fée jolly per De Rossi

Giudicare Le Fée dai numeri - 0 gol e 1 assist - della sua ultima stagione al Rennes, non gli rende giustizia. [...] Zozo il maghetto, come è stato soprannominato in patria, è il calciatore destinato a cambiare il passo del centrocampo della Roma, compassato e monocorde. [...] Le Fée, destro naturale che sa calciare anche con il mancino, è uno che non si spaventa quando è sotto pressione e gli viene consegnato il pallone dai compagni. Chi pensa per i suoi trascorsi da trequartista possa essere un regista, non lo ha inquadrato a pieno. Può farlo, per carità, ma Enzo è perlopiù una mezzala e paradossalmente - visto il fisico non certo da corazziere (173 centimetri) - un mediano (127 palloni recuperati nell'ultima Ligue 1). [...]

Non disdegna nemmeno il lancio lungo con percentuali di riuscita (77,4% per 48 completati) a dir poco lusinghiere. Silenzioso, determinato, freddo, è un ragazzo che difficilmente perde la calma e la posizione in campo, come testimoniano gli appena 3 cartellini gialli rimediati nelle 40 partite giocate tra campionato ed Europa League con il Rennes. [...] Ghisolfi, che lo conosce bene, ha voluto rischiare, consigliandolo dal primo giorno a De Rossi quando Daniele gli spiegava la necessità di individuare un elemento di gamba, veloce, capace di saltare l'uomo e regalare allo stesso tempo energia e qualità. [...]

(Il Messaggero)