Il luglio di Dybala. All’estero per 12 milioni? Paulo vuole una Roma top

[…] Un nuovo tormentone (resta o va via)? No, grazie. I mal di pancia non sono in calendario. Ma un po’ di chiarezza sulle reali ambizioni della Roma, quella si. Sarebbe gradita. Paulo Dybala atterrerà nella Capitale, al rientro dalle vacanze in Argentina, venerdì notte per essere già a Trigoria sabato mattina per le visite mediche. In agenda, prima del raduno previsto per lunedì, un sereno colloquio in sede con la Ceo Lina Souloukou e il d.s. Florent Ghisolfi per capire fino in fondo che squadra si presenterà al via della prossima stagione e che progetto tecnico sta per nascere. […]

(Gasport)