Il flop azzurro che aiuta Ghisolfi

IL TEMPO (L. PES) – Un'Italia da incubo che può aiutare la Roma. La spedizione fallimentare degli azzurri in Germania non è certamente una buona notizia per il calcio italiano, ma De Rossi e Ghisolfi hanno loro motivi per sorridere. Intanto quattro protagonisti dello scacchiere del tecnico torneranno prima del previsto, mentre un brillante torneo della nazionale di Spalletti li avrebbe restituiti a De Rossi soltanto nella seconda parte della preparazione. E invece Mancini, El Shaarawy, Pellegrini e Cristante potranno riprendere, non da subito, gli allenamenti nel ritiro di Trigoria. Due dei principali obiettivi del ds, intatti, erano tra i 26 scelti da Spalletti per Euro 2024. Chiesa e Bellanova, tra i preferiti dell'allenatore di Ostia nei rispettivi ruoli (en-trambi scoperti e dove si cerca un titolare), hanno deluso tanto quanto gli altri nella spedizione dell'Italia, ma per motivi diversi. L'esterno della Juve ha giocato ma non ha per nulla brillato, né quando ha agito sulla fascia sinistra ne sabato quando ha giocato a destra, mentre Bellanova non ha mai visto il campo tra girone e ottavi. Per questo il dirigente francese è pronto a tornare alla carica per provare l'offensiva. Su Chiesa ogni ragionamento con gli agenti era stato rimandato a dopo il torneo, mentre con Bellanova la strada sembra più in salita vista la distanza di valutazione con il Torino. Questa settimana potrebbe essere importante per riprendere le trattative per Chiesa, cominciando un dialogo con la Juve che al momento non è mai partito.