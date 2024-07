Il calcio è di tutti: i camp giallorossi e la solidarietà

Il calcio è di tutti. La AS Roma ha così deciso di aprire i suoi camp estivi anche a bambini provenienti da contesti sociali difficili. Per 80 di loro, 40 a settimana, saranno gratuiti. L'AS Roma Social Camp, giunto alla quinta edizione, è iniziato ieri al Circolo Sportivo Dabliu Eur, con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio, e finirà il 12 luglio. [...] Attraverso la Caritas di Roma parteciperanno al camp anche i bambini del centro di accoglienza "Santa Bakhita", in linea con la policy di sostegno ai rifugiati inclusa nella strategia di sostenibilità della AS Roma.

Tutti i partecipanti svolgeranno le attività sportive coordinate da uno staff di tecnici giallorossi in due sessioni quotidiane, intervallate dal pranzo e da attività di carattere formativo. Tra queste, lezioni contro bullismo e cyberbullismo, lezioni di giornalismo per un uso consapevole dei media e incontri realizzati con il contributo dell'Ente Regionale Roma Natura. [...] Previsto il contributo di due partner della Roma come HDI Assicurazioni, che fornirà le coperture assicurative a staff e partecipanti, e Toyota/KINTO, che si occuperà del servizio navetta per i bambini rifugiati con le vetture del servizio "Unstoppable - Superiamo gli ostacoli".

(corsera)