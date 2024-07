Il brasiliano è già seguito: Le Fée vicino all’annuncio

[…] L'attaccante è stato individua-to: alla Roma piace parecchio Alexander Sorloth (28) del Villareal. Il norvegese ha chiuso la stagione in Liga con 23 gol e 6 assist distribuiti in 34 presenze. Numeri importanti, così co me il prezzo del cartellino: 38 milioni, la clausola. La mossa per arrivare a dama ci sarebbe: l'addio di Abraham (26), ma non è semplice. Occhio a Wesley Gassova (19), attaccante esterno del Corinthians, accostato pure al Napoli. Il prossimo annuncio dopo Sangaré (16), sarà comunque quello di Enzo Le Fée (24): Ghisolfi ieriè arrivato a coprire i 20 milioni di euro (bonus compresi) richiesti dal Rennes. Su Sergi Roberto (32) svincolato dal Barcellona pochi riscontri. Come vice Svilar, spunta Andra-da (33) del Monterrey. Infine nasce anche l'As Roma 1927Futsal: accordo tra l’Olympus Roma e il club di Trigoria per portare il nome nel campionato di calcio a 5.

(Il Messaggero)