Il ballo delle punte

I casting per il ruolo di centravanti per la prossima stagione sono ufficialmente aperti, con Ghisolfi e De Rossi alla ricerca del sostituto di Romelu Lukaku. [...] In cima alla lista degli obiettivi per il reparto offensivo ci sono Mikautadze e Sørloth. Il georgiano è reduce da un'ottima seconda parte di stagione con la maglia del Metz. [...] 13 gol e 4 assist in 20 presenze nel massimo campionato francese, ma nonostante questo rendimento da fuoriclasse non è riuscito a salvare il Metz dalla retrocessione. [...] I francesi, in caso di cessione, vogliono arricchire le proprie casse e creare una plusvalenza per questo attualmente chiedono una cifra attorno ai 20 milioni. La Roma è sulle tracce del giocatore, ma attualmente ancora non è stata recapitata nessuna offerta ufficiale al Metz.

Ancora viva la pista che potrebbe portare Alexander Sørloth a vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione. La Roma sembrerebbe convinta dell'opzione, ma il nodo principale è legato alle richieste del Villarreal. [...] Alla Roma è stato proposto nelle ultime ore anche il profilo di Youssef En-Nesyri, centravanti del Siviglia. Ma il futuro del marocchino rischia di essere lontano da Roma: al Fenerbahce alla corte di José Mourinho, o in Arabia all'Al-Quadsiya. Abraham continua ad essere presente sulla lista dei possibili partenti, con i giallorossi che attendono un'offerta ufficiale sul tavolo che si aggiri tra i 25 e i 30 milioni di euro. [...]

(il Romanista)