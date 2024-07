I soldi di Tammy sul centravanti

"Lavorate sulla qualità, è quella che ci salva in campo". Daniele De Rossi è un martello durante l'allenamento perché vuole plasmare la squadra il più in fretta possibile. [...] Al momento l'unico volto nuovo è Le Fée acquistato per dare una nuova impronta al centrocampo. Lo stesso vorrebbe che accadesse in attacco dove tra i nomi presi in considerazione c'è pure quello di Youssef En-Nesyri, punta del Siviglia. [...] Guadagna 1,5 milioni, ma la concorrenza mette paura. Il Fenerbahce di José Mourinho avrebbe già un accordo col giocatore sulla base di 5 milioni a stagione. [...]

Resta viva la pista Mikautadze, lui piace a Ghisolfi, mentre De Rossi è meno convinto: è comunque un attaccante in crescita. [...] Il Metz potrebbe venderlo a 25 milioni, cifra che la Roma può permettersi solo cedendo Abraham a 30. [...] L'operazione è rischiosa per via del buon Europeo che ha fatto lievitare prezzo e concorrenza. Il pericolo è spendere troppo per un calciatore che potrebbe non ambientarsi subito in Italia. [...] Restano nel mirino i vari Sørloth (Villarreal) e Omorodion (Alaves-Atletico Madrid). Resta invariata la fiducia per Paulo Dybala, anche se non è stato convocato per il rinnovo. [...] Nei giorni scorsi è stato rassicurato da Ghisolfi e De Rossi sulla competitività futura della squadra. [...]

(Il Messaggero)