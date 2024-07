I giallorossi cedono al Tolosa, Dybala falso nove

La prima sconfitta, ma forse anche la prova più convincente. Almeno nella ripresa. La Roma cade 0-1 contro il Tolosa nel terzo test stagionale che si sarebbe dovuto disputare ad Ancona prima del divieto per motivi di ordine pubblico. Si è giocato a Trigoria, in un caldo torrido e con l'assenza degli azzurri rimasti in panchina. La squadra di De Rossi, così come con Latina e Kosice, è andata sotto in un primo tempo apatico prima di trovare la reazione nel secondo tempo. Ma i miracoli di Lacombe e il palo di Smalling hanno vanificato gli sforzi di rimonta. Palese la mancanza di peso offensivo davanti (anche Abraham è sembrato troppo timido). Nel primo tempo il tecnico ha impiegato Dybala da falso nove in un 4-2-3-1 che sembra il marchio di fabbrica. (...) «Il risultato in queste partite conta poco ma stiamo la-vorando bene», ha spiegato De Rossi. Che ha aggiunto: «Stiamo lavorando per portare qualità a questa squadra. Un bilancio ora sarebbe ingeneroso, il mercato è un puzzle di entrate e uscite. Mancano delle posizioni da coprire, ma la sensazione è che verranno calciatori forti. Prima arrivano meglio è però il mercato è così. L'anno prossimo dovremo cambiare molto di meno. È un discorso di tre armi e non si può volere tutto subito. Dybala falso nove? È una soluzione e abbiamo in testa» (...)

(gasport)