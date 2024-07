I dubbi di Paredes: tentazione Arabia

LEGGO (F. BALZANI) - C'è chi sbarca e chi ha appena iniziato le vacanze, con una coppa in più in bacheca. Ieri a Roma è arrivato Matthew Ryan, portiere australiano preso a parametro zero che farà il vice Svilar e ha giocato tre Mondiali. Il 32enne, ex anche di Arsenal e Valencia, è comparso intorno alle 19 a Fiumicino e oggi sosterrà le visite mediche prima di mettersi a disposizione di De Rossi. Avrà tempo per pensare al futuro, invece, Paredes fresco campione di Copa America con tanto di elogi della stampa argentina per come è subentrato nei supplementari della finale con la Colombia e per come ha consolato Messi in lacrime per l'infortunio. Ora Leandro dividerà i giorni di ferie tra il matrimonio dell'amico Dybala (saranno del suo vigneto i vini della festa) e le vacanze in famiglia. Da oggi penserà anche alle offerte arabe arrivate in queste settimane. La tentazione di cedere ai milioni sauditi c'è, ma per ora prevale la volontà è di restare alla Roma, dove comunque non sono disposti a cedere l'argentino per meno di 20 milioni e dove Paredes potrebbe ottenere il rinnovo automatico al 2026 con un tot presenze. Cinque in meno (di milioni) sono arrivati ieri dall'Al-Itthiad per la coppia Aouar-Oliveras, mentre in attacco si registra la risalita di due candidature. Quella di En-Nesyri del Siviglia (che preferisce la Roma ai soldi del Fenerbahce di Mourinho) e quella di Konaté, 20enne del Salisburgo che in molti definiscono "il nuovo Drogba". Il favorito resta Sorloth, ma entro una settimana andrà presa una decisione. Se il Villarreal non abbassa le pretese da 30 milioni, si andrà sulle alternative.