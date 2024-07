I dubbi di Chiesa e la fretta di Koop

[...] Sono ore di riflessione per Chiesa e lo staff che gli gira intorno, da papà Enrico all'agente Fali Ramadani: sul tavolo c'è l'offerta della Roma, con le riflessioni che l'azzurro si sta portando dietro. Tra il club giallorosso e la Juventus l'accordo di massima è già stato trovato e in ogni caso non sarebbe un problema perché le cifre sono quelle di cui si parla già da qualche giorno: un'operazione da 25 milioni. [...] Cosa manca? La decisione di Chiesa, che potrebbe pure arrivare a breve, anche se i dubbi sul futuro restano.

Non tanto sulla destinazione: Roma è una grande piazza e l'intesa con Daniele De Rossi sarebbe subito eccellente. [...] Piuttosto Fede aspetta di capire se davvero non ci sia altra strada, magari dalla Premier League. [...] Nel frattempo, secondo i media spagnoli, il ds giallorosso Ghisolfi, per evitare sorprese, ha riaperto il canale con l'Atletico Madrid per arrivare a Rodrigo Riquelme, offrendo una cifra sovrapponibile a quella che la Roma utilizzerebbe per Chiesa, dunque una ventina abbondante di milioni. La Juve chiede a Chiesa, che è sotto contratto fino al 2025, una risposta, possibilmente in tempi brevi. [...]

(Tuttosport)