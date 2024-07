I baby di Falsini ko col Cosenza: ma il test vale

Si è alzato il sipario anche sulla Roma Primavera di Gianluca Falsini. Ieri pomeriggio, infatti, è andata in scena la prima amichevole nel ritiro giallorosso di Cascia. L'avversario, il Cosenza, era di un'altra categoria (Serie B) e la differenza d'età si è vista e si è sentita tutta fin dall'inizio. Il test è terminato con il punteggio di 4-1 per i calabresi. [...]

La Roma è scesa in campo con una formazione sperimentale considerando che molti ragazzi si stanno allenando agli ordini di Daniele De Rossi a Trigoria. [...] Da domani sono in programma altri allenamenti in Umbria: il 27 luglio è in agenda un'amichevole contro il Sorrento (Serie C), in precedenza non è escluso un test contro il Cascia (Seconda Categoria).

(corsport)