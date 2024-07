I baby di Falsini da domani sono in ritiro a Cascia

La Roma Primavera si sta allenando a Trigoria a ranghi ridotti perché molti ragazzi sono aggregati in prima squadra, compreso il nuovo acquisto Sangaré che poi sarà testato tra i più piccoli. Agli ordini di Gianluca Falsini, fresco di promozione ma non ancora ufficializzato come allenatore al posto di Federico Guidi, il gruppo partirà domani per il ritiro di Cascia. Sabato andrà in scena la prima amichevole [...] si tratta del Cosenza, formazione che milita in Serie B. [...] La batteria di attaccanti a disposizione di Falsini è comunque di ottimo livello. In prima fila ci sono l'italoamericano Misitano (2005), il croato e fratello d'arte Mlakar (2006), oltre all'argentino Solbes (2006) [...]

(corsport)