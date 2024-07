I baby al lavoro per la chance con De Rossi

[...] Aspettando i botti di mercato, tanti ragazzi del vivaio si stanno preparando per ampliare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi nella prima parte del ritiro. [...] C'è chi ha finito il percorso nelle giovanili per limiti di età e deve capire cosa farà da grande, dentro Trigoria o fuori. E' il caso di Pisilli e Pagano, due centrocampisti che hanno già assaggiato l'aria della prima squadra. [...] Oliveras, terzino con un passato da capitano del Barcellona, è un altro possibile convocato per lunedì. La stessa cosa dovrebbe valere per Cherubini: l'attaccante oggi firmerà un nuovo accordo con la Roma. [...]

Joao Costa si scalda. L'attaccante del 2005 è stato l'unico giovane a scendere in campo nell'era DDR. Sembra destinato a continuare il suo percorso di crescita in giallorosso, anche perché è ancora convocabile per la Primavera. [...] In difesa si candidano Golic, Plaia e Mannini, con quest'ultimo in odore di convocazione per l'Europeo Under 19 come il portiere Marin e Misitano. [...] Fuori dal quartier generale di Trigoria molti baby si stanno allenando agli ordini di preparatori atletici che stanno impostando delle sessioni personalizzate. Reale, Della Rocca, Bah, Levak, Almaviva e Nardozi sono alcuni dei nomi che spiccano nel florido vivaio giallorosso: potenzialmente possono essere coinvolti nel progetto a lungo termine. [...]

