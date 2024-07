Gli Azzurri e Celik pronti a tornare a disposizione

Dybala ma non solo, De Rossi domani riavrà a disposizione anche gli Azzurri e Celik. Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy sono pronti a tornare al lavoro al Fulvio Bernardini insieme al terzino turco dopo aver smaltito le ferie post Europeo. (...) Inevitabilmente il gruppetto da domani avrà bisogno di qualche giorno di tempo per lavorare sulla condizione atletica, come fatto dalla rosa che si è riunita il 6 luglio, e il loro rientro totale negli allenamenti di squadra sarà graduale per evitare qualsiasi stress muscolare. Per De Rossi sarà sicuramente importante riaverli anche per prepararli al meglio al ritiro in Inghilterra che scatterà il prossimo 4 agosto.

(corsport)