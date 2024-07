Già 60 milioni per la Roma

È questione di poco e anche Artem Dovbyk riceverà l'ondata d'affetto che è stata riserva a Matias Soulé domenica sera (ieri le visite mediche, oggi sarà ufficializzato il quinquennale da 2 milioni l'anno). L'attaccante e i suoi procuratori stanno mandando segnali di ogni tipo al Girona per spingerlo ad accettare i 35 milioni, bonus inclusi, offerti dalla Roma. Se gli spagnoli non dovessero cedere, allora Ghisolfi pareggerà l'offerta dell'Atletico Madrid con 32 milioni più 6 di bonus. Insomma, dettagli che nel breve dovrebbero essere risolti perché c'è l'accordo col giocatore (quinquennale da 3 milioni) e per De Rossi è praticamente un affare fatto. Abraham è destinato a salutare, il Milan si è rifatto sotto ed è interessato al prestito. (...) Ad oggi, la Roma ha comprato i cartellini di Le Fée a 23 milioni, Dahl (6), Soulé (30), Sangaré (1,5) Angeliño (5) e Ryan a parametro zero. Tutti bonus inclusi. Dunque, sènza considerare gli ammortamenti e l'eventuale attivazione dei bonus, i giallorossi hanno accettato di sborsare potenzialmente 60 milioni. Soldi che non saranno spesi integralmente quest'anno e a cui si aggiungeranno quelli per Dovbyk, per un eventuale terzino destro (piaccono Pubill e Assignon) e per un altro centrale se dovesse arrivare un'occasione. Cifre che a Trigoria non investivano dal 2021, il primo anno di Mourinho, quando arrivarono Abraham, Shomurodov, Viña, Ibanez e Rui Patricio. (...)

(Il Messaggero)