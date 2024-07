Ghisolfi ora cambia volto al reparto scouting

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - [...] Il 30 giugno ha rappresentato anche la fine di diversi rapporti professionali a Trigoria, soprattutto nel reparto scouting giallorosso, settore che era stato ripristinato e completamente ristrutturato, seguendo le indicazioni di Tiago Pinto. L’ex gm giallorosso era fortemente convinto che i successi di una squadra passassero dalla capacità di un team di lavoro di saper individuare i rinforzi più adatti e i profili più aderenti al progetto tecnico. Cinque quelli sempre pronti (dal più forte alla giovane promessa) per ogni reparto, evenienza e criticità che il mercato avrebbe presentato: l’esempio perfetto fu l’addio di Dzeko e l’acquisto, sette giorni dopo, di Abraham dal Chelsea.

Quel gruppo di lavoro ad oggi non c’è più e tanti di loro hanno colto l’occasione per congedarsi sui social dal sogno professionale inseguito per una vita: da Javier Wainer (che ha postato una foto che lo ritrae abbracciato a Paulo Dybala), a Mauro Leo, Alessio Scarchilli fino a Enrico Paresce, romano e romanista, che ha definito il suo addio «un’enorme sconfitta dal punto di vista personale e professionale. Ma le persone come me passano, ma l’AS Roma rimarrà per sempre. E questa, alla fine, è l’unica cosa che conta».

Del vecchio gruppo di lavoro è rimasto solo José Fontes, senior scout giallorosso, che ha già avuto modo di iniziare a collaborare con il nuovo ds Florent Ghisolfi: sarà lui a valutare il suo lavoro ed esprimersi sulla sua conferma. Rimangono operativi anche i due match analyst Martino Tenconi e Ian Capasso, mentre l’unica novità sostanziale, voluta da Ghisolfi, è stata l’ingresso di Simone Ricchio, già suo collaboratore nell’avventura al Nizza.

In attesa di capire come il mosaico delle panchine si andrà a comporre (Falsini e Amelia i nomi caldi per Primavera e U18), i piani dirigenziali hanno ampiamente cambiato volto. [...] Tutto finirà nelle mani esperte di Alberto De Rossi, coadiuvato dal nuovo “Head of Recrutiment” Roberto Trapani.

