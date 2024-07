Ghisolfi offre 25 milioni per Soulé. En-Nesyri deve ancora dire di sì

Venticinque milioni compresi i bonus. Dopo tanto tergiversare, la Roma ha effettuato la prima mossa ufficiale per Soulé. Forti del sì del ragazzo, [...] Ghisolfi ha rotto gli indugi e si è mosso per l'argentino. [...] Stessa somma offerta dal Leicester ma con una differenza fondamentale: Soulé vuole venire alla Roma. [...] E' questo il prototipo del calciatore cercato dalla Roma: forte, giovane, futuribile, ingaggio basso e con l'entusiasmo di guardare Trigoria come un punto di arrivo e non di passaggio o di ripiego. [...] Ora la palla passa alla Juventus. Giuntoli per ora ha fatto la voce grossa, perché era certo di un rilancio del Leicester. Che ad oggi non c'è stato. Trentacinque milioni è una valutazione che è quindi destinata a scendere. E partire da una base di 25, permette alla Roma di mettersi seduta al tavolo e iniziare a trattare. [...]

Quello che ancora, almeno a livello ufficiale, non è stato fatto con il Siviglia per En-Nesyri. Il motivo è semplice: il centravanti marocchino, pur avendo mostrato gradimento per la destinazione, deve ancora dire sì alla proposta giallorossa. Ghisolfi ha offerto un quadriennale da 3 milioni a stagione, bonus compresi. [...] Anche in questo caso trovare un'intesa non sembra impossibile. Lentamente, quindi, la nuova Roma prende forma. Sette, forse sei (considerando l'acquisto di Le Fée) i calciatori che mancano ancora a De Rossi. [...] La Roma, al di là di un progetto triennale - vuole subito competere per un ritorno in Champions che manca ormai da 6 anni. E sia Soulé che En-Nesyri sono stati individuati per accelerare questo processo. [...]

(Il Messaggero)