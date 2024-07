Ghisolfi in pressing: Le Fée a un passo

[...] La Roma è molto vicina a Enzo Le Fée, il centrocampista individuato per dare velocità, idee e qualità al reparto, e che ora non aspetta altro che il via libera per prenotare il volo che lo porterà prima a Fiumicino e poi al Fulvio Bernardini. [...] Dopo l'iniziale proposta da circa 15 milioni (bonus inclusi), Ghisolfi è in attesa di una risposta sui 18 milioni (tutto incluso) presentati ma che potrebbero non essere sufficienti per strappare il sì. E allora non resta che allungare la proposta di un paio di milioni magari chiedendo uno sconticino e arrivando alla cifra richiesta attraverso i bonus. [...]

Il conto alla rovescia sta terminando, la Roma spera di chiudere l'affare nelle prossime ore per poi far sbarcare il giocatore entro la fine della settimana, al massimo nei primi giorni della prossima per metterlo a disposizione di De Rossi per l'inizio del ritiro. [...] Si attendono sviluppi invece nella trattativa tra la Roma e il Manchester City per Sergio Gomez. Sostanzialmente per un motivo: il club di Guardiola non vuole lasciare partire il ragazzo spagnolo (convocato per le Olimpiadi) con la formula del prestito secco, né quella con il diritto di riscatto. [...] C'è da lavorare.

(corsport)