Ghisolfi fa spazio per De Rossi. Risparmiati 30 milioni d'ingaggi

Tra poco più di un mese e mezzo il mercato chiuderà, ma buona parte del lavoro in uscita è stato già completato. [...] Ad oggi, il nuovo ds, non ha più a libro paga ben nove giocatori, ai quali a breve si aggiungerà anche Aouar con le valigie in mano e un biglietto per Gedda. [...] In uscita anche Karsdorp che potrebbe trovare posto in Turchia al Besiktas o al Trabzonspor per un risparmio di 2,2 milioni pari al salario e potrebbero entrare anche 3 milioni per il cartellino. Tra i nove addii, l'ultimo è quello di Belotti. [...] Con lui hanno definitivamente salutato Trigoria anche Rui Patricio (3 milioni d'ingaggio), Huijsen (800mila euro), Llorente (2,7), Kristensen (2), Spinazzola (3), Renato Sanches (3,6), Azmoun (1,7) e Lukaku (7,5).

Il risparmio totale sul monte salari tra cessioni e fine prestiti o contratto si aggira intorno ai 30 milioni. [...] Una ristrutturazione che alleggerisce uno dei monte stipendi più alti della Serie A e che ora ha creato lo spazio necessario [...] per completare la rosa. De Rossi attende un secondo portiere (favorito Bodart), un terzino destro, un centrale, un altro esterno sinistro che faccia rifiatare Angelino (Dahl è vicinissimo), un altro centrocampista, un esterno offensivo (Soulé è il sogno), una punta qualora la trattativa tra Milan e Roma per Abraham dovesse andare in porto e almeno un altro attaccante di riserva. [...]

