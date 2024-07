Friedkin, no all’Everton. I tifosi: “Ora pensate alla Roma”

Sembrava fatta, poi è arrivata la frenata. Il proprietario della AS Roma e del Cannes, dopo aver trattato in esclusiva con Blue Heaven Holdings si è ritirato dalla trattativa per l'acquisizione dell'Everton. Lo ha annunciato il club inglese di Premier League con un comunicato sul suo sito ufficiale. (...) Confermata l'amichevole tra le due squadre, a Liverpool, il 10 agosto. Nella Capitale circolano voci di una cessione della Roma a Pif, fondo sovrano dell'Arabia Saudita con un patrimonio di oltre 900 miliardi di dollari. I Friedkin, però, hanno smentito sempre con forza queste indiscrezioni. I tifosi, in maggioranza, hanno accolto con piacere il fallimento della trattativa: "Ora i Friedkin pensassero a rinforzare la Roma", è stata la reazione più gettonata. (...)

(Il Messaggero)