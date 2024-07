Friedkin in Campidoglio, si accelera su Pietralata. E arriva il video dello stadio

Dopo il torpore nel quale il progetto stadio della Roma di Pietralata sembrava piombato nel mesi scorsi, quando meno è attesa, ecco l'accelerazione improvvisa: con incontro oggi alle 12 in Campidoglio dove i vertici di Trigoria, Ryan Friedkin in testa, vedranno sindaco e assessori e, oltre fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto, presenteranno le prime immagini del nuovo stadio. [...] Come chiarito dalla società giallorossa, oggi saranno ufficializzate le prime immagini del nuovo stadio. Fino ad oggi, solo il sindaco Gualtieri, in due diverse occasioni, ha avuto la possibilità di sbirciare qualche disegno su un tablet. La presentazione iconografica dell'estetica del futuro impianto è un passo avanti molto significativo che, unito ai toni della nota decisamente entusiasti, legittima l'idea che la società giallorossa abbia deciso di accelerare nella costruzione dello stadio. In questi giorni sono in fase di avanzamento anche piuttosto rapido alcune lavorazioni preliminari alla redazione del progetto definitivo: sono state effettuate, e termineranno presumibilmente per la fine del mese, una serie di scavi nell'area di Pietralata e di test sui terreni. Sono state infatti analizzate le caratteristiche di resistenza e di elasticità dei terreni sia nell'area dove dovrebbe sorgere il parcheggio fuori terra, sia in alcune delle aree più interne dove è prevista la collocazione del catino dello stadio. [...]

(Il Messaggero)