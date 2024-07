Foti: «Mou è tra i giganti. Stiamo bene insieme»

IL SECOLO XIX – Lillo in Turchia. Dopo Roma, ecco Istanbul. Il connubio con José Mourinho prosegue: Salvatore Foti è il vice dello Special One anche nella nuova avventura al Fenerbahce. Ex blucerchiato, prima da attaccante, poi da collaboratore di Giampaolo, "Lillo" Foti, 35 anni, ha casa a Nervi, dove continueranno a vivere moglie e figlia, e la Sampdoria è sempre in pole position nel suo cuore.

Mourinho l'ha voluta ancora con sé

«A Roma ci siamo trovati molto bene, mi aveva detto che mi avrebbe chiesto di andare con lui nella prossima squadra. C'è feeling, siamo due tipi molto diretti. E il rapporto è cresciuto, alimentato dai risultati, abbiamo vissuto esperienze forti, che ti uniscono, sento fiducia, stiamo bene insieme».

Grande amore con i tifosi giallorossi e finale tra le po-lemiche. Mou o si ama o si odia, nei suo confronti le critiche non mancano mai.

«Io credo che ci sia tanta invidia nei suoi confronti, già dai tempi del Triplete con l'Inter. In giallorosso siamo arri vati a giocare finali europee di seguito in due anni e mezzo, la prima vinta e la seconda hanno visto tutti in che modo è stata persa: i tifosi della Roma le ricorderanno anche tra 30-40 anni, non so quando accadrà di nuovo. E poi quando siamo andati via si è visto quanto è difficile arrivare in finale in Europa. Sì, eravamo noni in classifica ma a 5 punti dal 4° posto e con 7-8 infortunati da recuperare. Credo che Mourinho meritasse un saluto totalmente diverso, spiace per come si è chiusa ma il rapporto con i proprietari del club si era deteriorato».

[…]