Fino a notte fonda i tifosi hanno celebrato i 97 anni di storia del club giallorosso

IL TEMPO (L. PES) - Una tradizione che non perde forza negli anni. La Roma compie i suoi primi 97 anni di storia, e nella notte tra il 21 e 22 luglio (per i tifosi la vera e unica data di fondazione del club) migliaia di tifosi giallorossi hanno colorato di giallorosso le strade del centro con fumogeni, striscioni, bandie-re e cori. Da Piazza Venezia passando al Pantheon. Da Piazza dell'Aracoeli a via degli Uffici del Vicario, laddove nel 1927 Italo Foschi diede vita alla creatura che oggi vanta oltre un milione di tifosi. La festa è andata avanti fino a tarda notte, come ormai succede da decenni, e nonostante qualche critica per i ritardi sul mercato, i supporter romanisti hanno risposto presente e hanno intonato cori anche per il tecnico Daniele De Rossi.