Felpa turchese: club sospende il responsabile

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo due giorni di bufera sui social si conclude la vicenda legata alla felpa junior dell'Adidas. La fascia color turchese sul nuovo capo d'abbigliamento del marchio tedesco non è andata giù ai romanisti, che avevano lanciato una petizione per rimuoverla. Non è servita però, perché la Roma ha agito in anticipo: la tuta, in accordo con Adidas, verrà rimossa dal mercato e il club ha avviato un procedimento disciplinare contro il Chief Commercial and Brand Officer Michael Wandell, il responsabile dell'approvazione del kit, sospeso dalle sue funzioni. Un modo indiretto per chiedere scusa ai tifosi.