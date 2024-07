Oggi scatta il ritiro Primavera, attesa a Cascia per lavorare e fare gruppo fuori dai cancelli di Trigoria. La squadra di Gianluca Faisini è priva di tantissimi ragazzi inglobati in prima squadra, ma anche di Marin e Mannini, convocati per l'Europeo Under 19 dall'Italia di Bernardo Corradi. (...) Sabato pomeriggio andrà in scena un test dall'alto coefficiente di difficoltà contro il Cosenza, formazione che milita in Serie B, presso il Centro Sportivo Magrelli Active. (...)

(corsport)