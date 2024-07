En-Nesyri: la Roma ci crede

Cercasi nuovo bomber. La Roma ha le idee chiare su quale sia la principale necessità in questa finestra di mercato. Entro fine agosto Daniele De Rossi conta di vedere rivoluzionato il suo reparto offensivo. [...] Nel frattempo il direttore tecnico Ghisolfi è al lavoro per reclutare il nuovo cannoniere. Due i nomi in evidenza sul suo tablet, ovvero quelli di Alexander Sorloth e Youssef En-Nesyri. [...] Il norvegese è stato il primo a essere contattato, però il Villarreal ha sempre fatto muro indicando nella clausola rescissoria da 38 milioni il prezzo d'acquisto. Tanti, troppi secondo la dirigenza romanista, che aveva provato a offrirne 20 più bonus. [...]

E così la Roma ha avviato i contatti con l'entourage del goleador marocchino, che in Spagna con la maglia del Siviglia ha fatto sfracelli. [...] Lavori in corso, anche se per ingaggiare En-Nesyri c'è da battere la concorrenza del Fenerbahce di José Mourinho. Lo Special One è pronto a garantire al classe 1997 uno stipendio da 5-6 milioni all'anno per convincerlo a sbarcare sul Bosforo. [...] Ghisolfi ha messo sul piatto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione per strappare il sì di En-Nesyri, che sta riflettendo e darà una risposta nei prossimi giorni. [...]

(Tuttosport)