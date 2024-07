En-Nesyri in salita. Idea Fernandez

IL TEMPO (L. PES) - L'ora delle riflessioni. Se da un lato Ghisolfi spinge il pedale dell'acceleratore per portare Soulé nella Capitale, resta cauto sulla scelta del centravanti prendendo tempo con En-Nesyri e rivalutando vecchie alternative. Andando con ordine, l'offerta della Roma di 25 milioni per l'argentino è arrivata alla Ju-ve, ma non basta. I bianconeri continuano a chiedere 35 milioni. Schermaglie di una trattativa per la quale c'è fiducia di arrivare in porto, soprattutto dopo aver raccolto il sì entusiasta del giocatore che desidera soltanto la Roma, rifiutando qualsiasi ipotesi estera, compresa la Premier League. Diversa la situazione legata al centravanti. Negli ultimi giorni sono andati avanti in maniera fitta i colloqui per trovare un accordo con En-Nesyri, attaccante marocchino in uscita dal Siviglia. Il calciatore nelle ultime ore ha fissato a ben oltre 3 milioni la richiesta di ingaggio per arrivare a dama con la Roma con il Fenerbahce che resta vivo e non sembra voler mollare la presa, ora Ghisolfi si sta prendendo del tempo per riflettere. Così come proibitive restano le richieste di David. Il canadese del Lille che fa sognare i tifosi piace tanto anche a Trigoria. Ma tra ingaggio e commissioni (anche lui ha il contratto che termina nel 2025) è fuori portata per le casse de Friekdin. Sul taccuino del dt francese è finito Matias Fernandez-Pardo, ala belga classe 2005 del Gent letteralmente esploso nella seconda parte della stagione. La richiesta dei belgi è di oltre dieci milioni